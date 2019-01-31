В Антарктиці виявлені останки невідомого предка динозаврів

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Учені зробили несподіване відкриття в Антарктиці – вони знайшли досі невідомого родича динозаврів, а також крокодилів. Відкриття перевернуло уявлення про зародження рептилій.

В Антарктиці археологи знайшли стародавню скам'янілість. Пізніше в ході аналізу вони встановили, що вона є останками досі невідомої рептилії, за розміром нагадує ігуану. Вчені впевнені, що знайшли одного з предків динозаврів, інформують Економічні новини.

Знайдена рептилія отримала ім'я Антарктанакс Шеклтона. Перша частина назви позначає приналежність до Антарктиці, а друга присвячена дослідникові Ернесту Шеклтону.

Один з археологів Брендон Пікук зазначив, що знайдена тварина є архозаври. Воно полягало в родинних зв'язках з крокодилами і динозаврами. На вигляд тварина нагадувало ящірку, але еволюційно є одним з перших динозаврів. Завдяки Антарктанаксу Шеклтон, на думку Пікука, вдасться встановити більш детальний розвиток древніх динозаврів і їх родичів.

Додамо, що останки знайденої рептилії є неповним скелетом. Однак їх досить для того, щоб встановити зв'язок з архозаврами. Дослідники вже з'ясували, що тварина була хижаком: воно поїдало амфібій, комах і перших ссавців.

Вчені також додали, що виявлені останки ще раз доводять, що колись Антарктика була досить теплим регіоном з багатою флорою і фауною.