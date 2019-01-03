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У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба

Головна » Останні новини » Новини суспільства » У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба
 
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Співробітники Кутського лісового господарства виявили в Карпатах пернатого гостя з Фінляндії.

Про це передає прес-служба Івано-Франківського облуправління лісгоспу, інформують Економічні новини.

У відомстві заявили, що напередодні святкових днів лісники помітили серед дерев ослабленого яструба (вид: Яструб великий). Майстри лісгоспу також побачили на нозі птиці позначку Зоомузея Фінляндії.

У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба

Зараз яструба відігріли та вигодували. Він знаходиться під наглядом співробітників Кутського держлісгоспу. Скоро хижака планують відправити на професійний ветосмотр в клініку.

Про знайденому яструба лісники повідомили в Товариство захисту пернатих і Центр кільцювання птахів. Крім цього, був відправлений запит в Гельсінкі.

Розмір знайденої птиці – трохи масивніше сірих ворон. Даний вид проживає в європейських, азіатських і північноамериканських регіонах. Він є хижаком, поїдає інших пернатих. Живе переважно в хвойних і листяних лісопосадках.

Полювання на яструбів заборонена. Ці птахи охороняються законом і виключені з переліку шкідливих. У Європі в 70-х роках навіть почали кампанію по відновленню Яструба великого. Додамо, що нечисленність цих пернатих привела до того, що в містах і селах сильно зросла популяція голубів і ворон.


Автор: Катерина Лукьянчук

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