У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба

Головна » Останні новини » Новини суспільства » У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба

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Співробітники Кутського лісового господарства виявили в Карпатах пернатого гостя з Фінляндії.

Про це передає прес-служба Івано-Франківського облуправління лісгоспу, інформують Економічні новини.

У відомстві заявили, що напередодні святкових днів лісники помітили серед дерев ослабленого яструба (вид: Яструб великий). Майстри лісгоспу також побачили на нозі птиці позначку Зоомузея Фінляндії.

Зараз яструба відігріли та вигодували. Він знаходиться під наглядом співробітників Кутського держлісгоспу. Скоро хижака планують відправити на професійний ветосмотр в клініку.

Про знайденому яструба лісники повідомили в Товариство захисту пернатих і Центр кільцювання птахів. Крім цього, був відправлений запит в Гельсінкі.

Розмір знайденої птиці – трохи масивніше сірих ворон. Даний вид проживає в європейських, азіатських і північноамериканських регіонах. Він є хижаком, поїдає інших пернатих. Живе переважно в хвойних і листяних лісопосадках.

Полювання на яструбів заборонена. Ці птахи охороняються законом і виключені з переліку шкідливих. У Європі в 70-х роках навіть почали кампанію по відновленню Яструба великого. Додамо, що нечисленність цих пернатих привела до того, що в містах і селах сильно зросла популяція голубів і ворон.