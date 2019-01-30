РусУкр

Новини суспільства

30.01.2019 г.
14:00Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках
13:30Назвали вік абсолютного щастя людини
29.01.2019 г.
13:46Визначено головні глобальні проблеми людства
11:52В Україну прийшла відлига, - синоптики
28.01.2019 г.
13:02Вчені розгадали загадку людей без відбитків пальців
27.01.2019 г.
16:09Вчені склали перелік частин тіла, які не потрібні сучасній людині
11:55Каплиця на антарктичній станції «Академік Вернадський» приєднається до Православної церкви України
Всі новини суспільства

Аналітика

29.01.20198

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
Вихід Британії з Євросоюзу, відомий як Brexit, впевнено перевершує лаври нескінченного серіалу «Санта-Барбара» і скоро перевершить остаточно не тільки ...
28.01.201953

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента
Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників ...
27.01.2019138

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції

49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
У швейцарському гірськолижному курорті Давос завершився щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕК), який пройшов під гаслом: «Глобалізація і формування ...

Останні новини

30.01.2019 г.
15:51 Le Figaro: Світовий банк стурбований катастрофічною закредитованістю росіян
14:00 Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках
13:42 Гендиректор УНЛ Бочковський: «У 2018 році наша компанія виплатила призів на 568,79 млн гривень»
13:30 Назвали вік абсолютного щастя людини
12:41 Як перемогти токсикоз ?: лікарі дали поради
11:59 Путін таємно запропонував Кім Чен Ину побудувати АЕС в обмін на відмову від ядерної зброї
29.01.2019 г.
20:40 Вчені викрили популярний міф про секс
20:00 Українських водіїв попередили про несподіваний штраф
19:23 Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів
18:51 ЦВК зареєструвала Сергія Таруту кандидатом в президенти України
18:35 Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту
17:53 Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента
17:24 Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я
16:53 The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії
16:53 "Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%
16:45 СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу"
16:43 В роботі Gmail стався масштабний збій
15:54 В Україні спостерігається вибухове зростання продажів автомобілів, - Олександр Палій про купівельну спроможність українців
15:35 Геологи підрахували вік твердого ядра Землі
15:34 Reuters: Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії за незаконне утримання українських моряків
14:28 «Антитіла» порадували шанувальників новим кліпом
13:58 Курки навчилися нести протиракові яйця
13:46 Визначено головні глобальні проблеми людства
13:31 Росбізнесконсалтинг використовує українських експертів для дискредитації влади, - політолог
13:11 ТОП-5 найкорисніших для серця продуктів
12:52 Франція анонсувала розробку гіперзвукового планера
12:51 Вчені розповіли, як потрібно кидати курити
12:18 У Мережі показали, як американські військові тренуються збивати ворожі літаки в небі над Європою (ФОТО)
12:01 Вибори-2019: На виборчих дільницях чергуватимуть пожежники
11:52 В Україну прийшла відлига, - синоптики
11:25 Цього року ринок нерухомості чекає охолодження цін, - економіст
28.01.2019 г.
20:32 В Україні різко зростуть ціни на цибулю
20:17 У Росії закредитованість населення досягла історичного максимуму
20:00 ТОП-3 рятівних кроку при інсульті
19:53 Кошулинського і Данилюка зареєстрували кандидатами в президенти України
19:30 Lexus планує випустити спортивний кросовер (ФОТО)
18:57 Посол США розповіла про очікування від президентських виборів в Україні
18:36 Японія зміцнює співпрацю з Китаєм
17:53 Відтік робочої сили за кордон впливає позитивно на рівень зарплат в країні, - Тарас Загородній
17:42 Трюдо звільнив посла Канади через дочку засновника Huawei
16:57 Починається зміна поколінь: Лідер Революції Гідності Данилюк подав документи в ЦВК, - думка
16:41 Associated Press: У Франції насильство на акціях протесту "жовтих жилетів" викликає нові мітинги (ВІДЕО)
16:28 Льотчики ВСУ провели масштабні навчання над Азовським морем (відео)
15:53 The Washington Times: Глава НАТО повідомив про допомогу Трампа альянсу
14:26 У Швейцарії хочуть дати мавпам права людини
14:02 Знайдено місце брудніше унітазу
13:35 Дитячі підгузники провокують рак, - вчені
13:34 Суспільство отримує інформацію у викривленій і спотвореній формі, яка влаштовує владу, - Тимошенко
13:26 МОЗ попередив українців про новий небезпечний вірус
13:22 У найбільшому порту Венесуели прогримів страшний вибух
13:14 "Замовників знають в СБУ": Батько Каті Гандзюк назвав винних у смерті дочки
13:08 Оприлюднено ціни на нові бюджетні смартфони Samsung Galaxy M
13:02 Вчені розгадали загадку людей без відбитків пальців
12:58 Країни ЄС ускладнюють видачу "золотих" паспортів і віз багатим підприємцям
12:18 У Мережі показали, як виглядає особистий куленепробивний потяг Кім Чен Ина (ФОТО)
12:14 Кабмін готовий до введення другого рівня накопичувальної системи
10:06 Вакарчук не братиме участі у виборах президента (ВІДЕО)
10:01 Вибори-2019: Путін готує три сценарії щодо виборів в Україні
27.01.2019 г.
18:10 Медики назвали ТОП-10 найбільш корисних продуктів в світі
17:25 Білл Гейтс виділить $ 1 млрд на ядерну енергетику
Всі новини »

Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Вчені з Англії з'ясували, що відрізняє успішних чоловіків.

Фахівці Кембриджського університету провели експеримент, учасники якого були біржові брокери з Лондона. Вчені вивчали їх фізичні параметри, а також успіхи, які вони домоглися в сфері фінансів. Серед учасників були люди, чиї гонорари були вище майже в 11 разів у порівнянні з іншими їх колегами, інформують Економічні новини.

Вчені з'ясували, що всі ці люди мали одну характерну особливість, яка виділяла їх серед інших – це безіменний палець, який дорівнював вказівного. Британські вчені радять дівчатам при виборі потенційного чоловіка звертати увагу на цю особливість. Вони впевнені, що всі власники такого безіменного пальця приречених бути успішними, впливовими і багатими.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Brexit претворюється на «Санта-Барбару»
49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції
Резолюція ПАРЄ: Європа підтримала Україну, але русофоби вносять корективи
Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Всі статті

Новини
місяць
тиждень  |
популярні за  день  |

The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії (73)

В Україні спостерігається вибухове зростання продажів автомобілів, - Олександр Палій про купівельну спроможність українців (69)

Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту (56)

Вчені викрили популярний міф про секс (52)

Визначено продукти, що «вбивають» чоловіче здоров'я (43)

Країни ЄС гостинно відкривають двері для українських трудових мігрантів (39)

Українських водіїв попередили про несподіваний штраф (36)

"Статистичні фокуси" економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2% (30)

СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу" (27)

Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента (21)


Армия

Бронетранспортер БТР-3У
Радиолокационная станция «Мангуст»
Беспилотный летательный аппарат Camcopter S-100 (Австрия)
Противоракетный комплекс Arrow-3 (Израиль, США)
Вся армия    >>

Персоны

Михаил
ПРОХОРОВ
Мирон
МАРКЕВИЧ
Сергей
ТАРУТА
Александр
КИХТЕНКО
Все персоны    >>

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 