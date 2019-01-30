Вчені розповіли, як вибрати багатого чоловіка по руках

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Вчені з Англії з'ясували, що відрізняє успішних чоловіків.

Фахівці Кембриджського університету провели експеримент, учасники якого були біржові брокери з Лондона. Вчені вивчали їх фізичні параметри, а також успіхи, які вони домоглися в сфері фінансів. Серед учасників були люди, чиї гонорари були вище майже в 11 разів у порівнянні з іншими їх колегами, інформують Економічні новини.

Вчені з'ясували, що всі ці люди мали одну характерну особливість, яка виділяла їх серед інших – це безіменний палець, який дорівнював вказівного. Британські вчені радять дівчатам при виборі потенційного чоловіка звертати увагу на цю особливість. Вони впевнені, що всі власники такого безіменного пальця приречених бути успішними, впливовими і багатими.