Археологи розкопали військову базу давніх персів

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У північному регіоні Ізраїлю виявили імовірно "військове містечко", який використовував цар Персії.

На території Ізраїлю археологи розкопали містечко, який існував 2500 років тому і який цар Камбіс II міг використовувати в якості бази для своїх воїнів, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що як раз з цього місця перси організували наступ на єгиптян. Дану військову базу вчені розкопали під час робіт на пагорбі Тель Кейсан, що знаходиться в Галілеї. Поселення тут мешкало вже в бронзовому столітті, тому для археологів це місце так важливо. Перші розкопки велися тут ще в 1935 році.

Під час же недавніх робіт на Тель Кейсане вчені розкопали в надрах, які датуються часом перського правління, величезну яму. У ній, крім органіки, знаходяться керамічні уламки і судини для варіння їжі. Встановлено, що деякий посуд була виготовлена в Фінікії, а частина в Греції.

Камбіс II правил протягом 530-522 років до н.е .. Він прославився тим, що організував військовий похід на Єгипет. Крім персів в його війську служили найманці з Греції. Також у Камбіса не було свого флоту. Через це він змушений був використовувати фінікійські кораблі. Власне, наявність у війську греків і фінікійців, а також виявлення на пагорбі Тель Кейсан посуду з Греції і Фінікії наштовхнуло археологів на припущення про військову базу.

Дослідники висунули гіпотезу, що Камбіс II цілком міг застосовувати це поселення як військова база для нападу на Єгипет. Крім цього, вчені встановили, що воїни-перси також базувалися на території Хайфи і Акко.