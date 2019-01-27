Вчені склали перелік частин тіла, які не потрібні сучасній людині

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Вчені склали перелік частин тіла, які не потрібні сучасній людині Вчені склали перелік частин тіла, які не потрібні сучасній людині

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Під час еволюції людський організм ставав дедалі досконалішим. Однак до сих пір залишилися частини тіла, якими ми давно не користуємося.

Процес еволюції – дуже повільний. Незважаючи на те, що людина добре пристосувався до навколишнього середовища і сильно порозумнішав, у нього залишилися ознаки древніх предків. Вчені вважають, що на даний момент у нас присутні шість частин тіла, якими ми не користуємося, інформують Економічні новини.

Першим дослідники називають м'язів Palmaris longus, розташований на зап'ясті. Раніше він був потрібен для того, щоб добре лазити по деревах. На даний момент тільки 15% людей народжуються без Palmaris longus.

Поступово зникне ще одна м'яз – горбок Дарвіна. Він знаходиться на верхній частині вуха. Завдяки йому можна ворушити вухами. Нашим давнім предкам таке вміння потрібно було для того, щоб більш якість визначати розташування видобутку або злісних хижаків.

На думку вчених, незабаром зникне і куприк. Цей відросток колишнього хвоста поки грає роль кріплення для м'язів.

У внутрішньому куточку ока у нас поки є аленькая рожева подушечка – третя повіка, колись грає роль перетинчастої мембрани. Скоро і їй прийде кінець.

Дослідники вважають, що в майбутньому у людини на шкірі престанут з'являтися мурашки. Колись сьогоднішня наша реакції на ейфорію допомагала розпушується шерсть і виглядати побільше під час зустрічі з ворогом.

Надалі повинен зникнути і хапальний рефлекс у дітей. У царстві тварин він допомагає дитинчатам хапатися за шерсть батька.