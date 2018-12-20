Третя світова війна: оприлюднені «передбачення Нострадамуса» на 2019 рік

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Великий француз вважав, що Третя світова війна почнеться в 2019 році.

Про це повідомили його послідовники. Нострадамус був упевнений, що 2019 рік не принесе людству нічого доброго. На планеті почнуть відбуватися екологічні катаклізми, в світі буде розвиватися і зміцнювати свої позиції міжнародний тероризм, інформують Економічні новини.

Також в своєму трактаті пророк заявив, що швидше за все в 2019 році відбудеться збройний конфлікт між двома сильними державами.

Його послідовники вірять, що він віщував, так як він передбачив Велика пожежа в Лондоні, який стався в 1666 році, Французьку революцію 1789-1799 років. Також, що Німеччиною буде правити Адольф Гітлер, а відомий американський президент Джон Кеннеді загине від вогнепальної зброї. Також в його пророцтві є згадки про теракт в США, який трапилося 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, що раніше повідомляли, що болгарська провидиця Ванга також вважала, що наступний рік буде важким. Вона передбачила катаклізми, природні аномалії і лиха. Дії однієї держави повалений весь світ в сум'яття.