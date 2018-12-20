Лохнеське чудовисько існує: фото крупним планом (ФОТО)

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Відомий вчений сфотографував істота, яке нагадує лохнеське чудовисько. На фото видно створіння, яке нагадує сіру птицю.

39-річний Рікі Д.Філліпс працював гідом на річці Ойх. Додамо, що ця річка впадає в озеро Лох-Несс. Вчений згадує, що його перелякав лякаючий шум. "Звук був якийсь« металевий », інформують Економічні новини.

Мені здалося, що хтось дихав голосно!", – підкреслив він. Потім Філліпс побачив у воді плавець і пліч невідомого створення. Наступний раз він побачив чудовисько і зміг розпізнати довгу шию, яка була приблизно більше метра, і голову, схожу на м'яч для регбі.

Рікі Д.Філліпс зазначає, що істота більше було схоже на птицю, так як над очима були гребені, які нагадували пташиний дзьоб.

У науковому світі існує твердження, що птахи пішли від динозаврів. Ось чому цей монстр мав дзьоб і інші особливості, які властиві птахам. Вчений говорить, що якби він брехав, то не став би робити монстра схожим на пернатих.