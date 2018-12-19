Назвали місце, де Мойсей отримав 10 заповідей Божих

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Згідно з Писанням в Біблії великий пророк Мойсей вступив в розмову з Богом на горі Синай, яка знаходиться в Єгипті. Однак, один відомий вчений упевнений, що мова йде про інший горе.

Спеціаліст Чарльз Уіттакер вважає, що в Біблії описується гора Джабаль-ель-Лауза, розташована на території Саудівської Аравії, інформують Економічні новини.

Додамо, вчений виклав цю теорію в дисертації на трьохсот сторінках. Експерт підкреслює, що ця гора єдина, яка відповідає всім заявленим критеріям "священної гори". Вона має схожий рельєф, наскальні малюнки, а також написи, про які йде мова в святий книзі.

Відзначимо, що влада Саудівської Аравії не підтримують теорію, яка була висунута вченим, а ось в наукових колах вона знайшла схвалення.

Раніше писали, що в Біблії є докази того, що стародавні християни мали контакти з представниками інших позаземних цивілізацій. Це підтверджує екс-співробітник американського космічного агентства NASA Джозеф Блюмріч в своїй книзі «Космічні кораблі Єзекіїля». Автор зазначає, що Єзекіїля бачив НЛО. Його теорію підтримує і інший учений Джонатан Янг, який заявив, що полум'я ангелів є слідами роботи двигунів апаратів прибульців, а самі ангели і є ці кораблями.