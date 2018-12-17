У першому місяці зими, можливо, з'явиться ще один вихідний

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Один з народних депутатів України Сергій Міщенко запропонував депутатам Верховної Ради розглянути можливість зміни кількості вихідних в грудні в Кодексі законів про працю.

Йдеться про те, щоб зробити 15 грудня вихідним днем і назвати його Днем духовної єдності України. Такий законопроект під номером 9407 вже зафіксовано на офіційному сайті Верховної Ради, проте тексту документа ще немає, інформують Економічні новини.

Як відомо 15 грудня 2018 року в Україні створили єдину православну церкву і обрали її нову главу – єпископа Епіфанія, 39-ти років.