У 2019 Україна відчує нові зразки зброї

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Наступного року наша країна протестує нові військові розробки.

Як повідомила прес-служба українського уряду на своїй сторінці в Facebook, в 2019 році пройдуть випробування нових збройових зразків, інформують Економічні новини.

Сказано, що на наступний рік заплановані випробування українського переносного зенітно-ракетного комплексу «Колібрі».

Крім цього ПЗРК, в 2019 році українські розробники вийдуть на фінальну стадію створення комплексу крилатих ракет по проекту «Нептун». В цьому ж році відбудуться державні тести цих ракет.

В уряді заявили, що нове українське зброю буде відповідати всім стандартам НАТО. На даний момент докладні тактико-технічно ПЗРК «Колібрі» та комплексу «Нептун» тримають в секреті.

Раніше президент повідомляв, що в наступному році ще й запланований старт серійного виготовлення ракет «Вільха» і самохідної гаубиці «Богдан». Також в 2019-му планують налагодити виробництво керованих боєприпасів «Квітник» і безпілотників «Сокіл».

Петро Порошенко зробив упор на те, що все вищеназване озброєння є розробкою українських фахівців.

Нагадаємо, оборонно-промисловий комплекс України передав воїнам в 2018 році близько 2500 нового або модернізованого озброєння.