У 2019 Україна відчує нові зразки зброї

РусУкр

Політичні новини

30.12.2018 г.
13:12У 2019 Україна відчує нові зразки зброї
29.12.2018 г.
11:04Санкційний удар по РФ завдано. По кому і як вдарили?
07:20Сьогодні в окупованому Донбасі почався режим тиші
28.12.2018 г.
16:31ЗСУ: Кадровій службі військового духовенства вдалося забезпечити проведення 4883 ротацій священнослужителів
27.12.2018 г.
17:58СБУ заблокувала діяльність агентурної мережі російської військової розвідки
16:51ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)
26.12.2018 г.
16:47ЗСУ: Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)
Всі політичні новини

Аналітика

28.12.2018504

Дональд Трамп на шляху до імпічменту

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Говорити про імпічмент Дональда Трампа, начебто, ще зарано. Але події, що розгортаються у Вашингтоні, наштовхують на висновок, що все рухається саме ...
28.12.20186

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
У ТКГ погодили перемир'я в зоні ООС, США більше не мають наміру бути світовим поліцейським, а Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення ...
25.12.2018881

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію
Ситуація з виходом Великобританії з Євросоюзу заходить в глухий кут, коли і назад дороги немає, і попереду - все більш похмурі перспективи. До того ж, ...

Останні новини

30.12.2018 г.
17:56 "Меланія Трамп в ролі сварливого ельфа": У Мережі розкритикували наряд першої леді США
17:43 У карпатському селі впав метеорит
17:38 Експерти показали весь флот Великобританії на одній картинці (ФОТО)
17:31 У Китаї створили робота-павука, який вміє танцювати (ВІДЕО)
17:15 Вживання алкоголю і кави допоможе дожити до ста років
17:07 Напад на Дзідзьо: Артист просить допомоги у українців
16:42 Сухопутні сили США активно працюють над розробкою гіперзвукового зброї
16:31 У липні 2019 року український флот отримає американські катери класу Island
16:25 Міністр Йорданії потоптався по прапору Ізраїлю
16:09 У Мережу витекли дані про характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A50
16:04 Простий аспірин здатний запобігти розвитку раку печінки
15:47 Кім Чен Ин попросив главу Південної Кореї проводити побільше спільних самітів
15:22 Китай провів випробування нової балістичної ракети, яка може нанести удар по материковій частині США
15:07 Регулярне вживання м"ясних напівфабрикатів збільшує ризик захворювання на рак
14:36 Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві
13:12 У 2019 Україна відчує нові зразки зброї
12:20 Визначено головний науковий прорив 2018 року
11:18 Польща засудила 6 українців до тюремного ув'язнення
10:27 Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
29.12.2018 г.
13:08 Медведєв заявив про "відповідь" РФ на український санкції
11:04 Санкційний удар по РФ завдано. По кому і як вдарили?
09:25 Jetpack Aviation проведе першу в історії гонку на реактивних портфелях (ВІДЕО)
08:10 Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн
07:20 Сьогодні в окупованому Донбасі почався режим тиші
28.12.2018 г.
20:48 Розенко повідомив про підвищення пенсій 2 мільйонам чоловік з 1 січня
20:23 В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій
19:57 Reuters: Хакери викрали інформацію про північнокорейських перебіжчиків
19:40 Нові вимоги НБУ до банків на вкладниках і позичальниках ніяк не позначаться, - Дмитро Боярчук
17:53 Сирійський сюрприз: як телефонний дзвінок Трампа змінив війну
16:57 Військово-морський флот США "напружує м'язи" в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає
16:31 ЗСУ: Кадровій службі військового духовенства вдалося забезпечити проведення 4883 ротацій священнослужителів
15:53 The Washington Times: Китай планує захопити світ
14:22 "Працює на 99,9%": Дональд Трамп похвалив прикордонну стіну, зведену Ізраїлем
14:16 Японія б'є рекорди за кількістю смертних вироків
14:08 Подія для світового авіабудування: Компанії Sikorsky і Boeing представили багатоцільовий вертоліт майбутнього
14:00 У Києві побили відомого українського співака
13:59 Назвали причину нічних кошмарів
13:53 На території Києво-Печерської Лаври почали будувати казарми
13:47 Дієтологи склали список продуктів, шкідливість яких сильно перебільшений
13:41 ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти РФ
13:41 Скандал в королівській родині: Меган Маркл викрили в курінні марихуани
13:18 В українських аеропортах почалася масова затримка і скасування рейсів
13:15 У Мережі з'явилися зображення нового смартфона Motorola P40 з «дірявим» екраном (ФОТО)
13:12 Доведено, що життя після смерті триває
12:56 76-річний мільярдер з Нью-Йорка буде балотуватися на пост президента США в 2020 році
12:37 Знайдено секретний тунель нацистів
12:20 Ангела Меркель готувалася до своєї першої зустрічі з Трампом, вивчаючи його інтерв'ю журналу Playboy
12:03 «Ми повинні захистити наших дітей»: Головний хірург США розповів про небезпеку електронних сигарет
27.12.2018 г.
20:53 У Греції біля входу в храм вибухнула бомба
20:32 До 2020 року очікується зростання економіки і збільшення ВВП на 4-6%, - Олексій Дорошенко
20:00 ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку
19:53 Українці активно розмитнюють "євробляхи"
19:30 Вчені розповіли, що відчуває людина, коли вмирає
19:23 У Росії «банк поганих боргів» виявив дірку на два трильйони рублів
18:53 В Україні планують почати будівництво платних доріг
18:40 У Тунісі почалися акції протесту після самоспалення журналіста
17:58 СБУ заблокувала діяльність агентурної мережі російської військової розвідки
17:45 Голова НКРЕКП спростувала заяви представників Асоціації водоканалів
17:30 Археологи розкопали військову базу давніх персів
16:59 КМДА анонсувала підвищення квартплати в Києві
Всі новини »

У 2019 Україна відчує нові зразки зброї

Головна » Останні новини » Політичні новини » У 2019 Україна відчує нові зразки зброї
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Наступного року наша країна протестує нові військові розробки.

Як повідомила прес-служба українського уряду на своїй сторінці в Facebook, в 2019 році пройдуть випробування нових збройових зразків, інформують Економічні новини.

Сказано, що на наступний рік заплановані випробування українського переносного зенітно-ракетного комплексу «Колібрі».

Крім цього ПЗРК, в 2019 році українські розробники вийдуть на фінальну стадію створення комплексу крилатих ракет по проекту «Нептун». В цьому ж році відбудуться державні тести цих ракет.

В уряді заявили, що нове українське зброю буде відповідати всім стандартам НАТО. На даний момент докладні тактико-технічно ПЗРК «Колібрі» та комплексу «Нептун» тримають в секреті.

Раніше президент повідомляв, що в наступному році ще й запланований старт серійного виготовлення ракет «Вільха» і самохідної гаубиці «Богдан». Також в 2019-му планують налагодити виробництво керованих боєприпасів «Квітник» і безпілотників «Сокіл».

Петро Порошенко зробив упор на те, що все вищеназване озброєння є розробкою українських фахівців.

Нагадаємо, оборонно-промисловий комплекс України передав воїнам в 2018 році близько 2500 нового або модернізованого озброєння.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Всі статті


Армия

Самолет «KARLSSON»
Бронетранспортер Nagmahon (Израиль)
Зенитно-ракетный комплекс Chu-SAM Type-03 (Япония)
Самолет Ан-148-300MP
Вся армия    >>

Персоны

Барак
ОБАМА
Алексей
МАРТЫНОВ
Павел
ШЕРЕМЕТА
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Можливості вести війну з НАТО в Росії немає
Володимир Огризко

Можливості вести війну з НАТО в Росії немає

Ракетний удар США по Сирії - це приведення країни-агресора до тями. Ілюстрація того, як жорсткі дії, що грубо порушують міжнародне право та загальноприйняті ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 