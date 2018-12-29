Сьогодні в окупованому Донбасі почався режим тиші

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У ряді регіонів Донецької і Луганської областей почався режим тиші. Про нього домовилися представники Тристоронньої контактної групи.

У суботу, 29 грудня, в Донбасі офіційно почався новий режим тиші. Згідно з домовленістю контактної групи, він стартував в 00:01, інформують Економічні новини.

Командування ООС заявило, що в разі нападу противника Україна залишила за собою право відповідати на провокації навіть після 29 грудня. Воїни ООС після виникнення загрози для життя мирного населення або військовослужбовців будуть застосовувати зброю. Українська сторона зберегла за собою право захищати військові об'єкти, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

Український представник в Тристоронньої групі Євген Марчук також заявив, що для нашої країни режим припинення вогню важливий ще й тим, що з'явиться час на відновлення критичних інфраструктурних пошкоджень в Луганській і Донецькій областях.

Додамо, що на впровадження нового режиму припинення вогню в Донбасі вже відреагувало МЗС Німеччини. Глава міністерства Гайко Маас висловив надію, що воно триватиме довгий час, а також закликав до активації сфери гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про новий режим тиші 27 грудня під час відеоконференції.