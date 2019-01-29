СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час “пригожинського наступу”

Головна » Останні новини » Політичні новини » СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу" СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців, які загинули під час "пригожинського наступу"

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Співробітниками СБУ було оприлюднено чергові матеріали, які свідчать про використання РФ своїх найманців. Від Росії вже пролунала традиційна відповідь «ви все брешете». Для приведення доказів СБУ планує опублікувати паспортні дані російських найманців

Співробітниками СБУ було оприлюднено чергові матеріали, які свідчать про використання ГУ ГШ ЗС РФ своїх найманців, зокрема у Судані, – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

В СБУ повідомляють, що від Росії вже пролунала традиційна відповідь «ви все брешете». Разом з тим, звернемо увагу, що СБУ вже навчила речників російського МЗС та АП мовчки ковтати гірку правду про злочини їх військових у різних країнах світу.

Тому цього разу, Кремль «призначив» неофіційного коментатора – зрадника України, колишнього українського посадовця Сергія Цекова. Спеціально для нього СБУ найближчим часом оприлюднимо паспортні дані російських найманців.

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Проте, почне СБУ з публікації майже сімдесяти паспортів «іхтамнетів», які загинули 7 лютого 2018 року під час так званого «пригожинського наступу» у сирійській провінції Дейр-ез-Зор.