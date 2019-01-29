Reuters: Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії за незаконне утримання українських моряків

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Міністр закордонних справ Данії закликає ЄС ввести санкції проти РФ через агресію в Азовському морі і за незаконне утримання українських моряків

Міністр закордонних справ Данії закликав Європейський союз ввести санкції щодо Росії через агресію проти України в Азовському морі, – пише Еміль Гьердінг Нільсон у виданні Reuters , інформують Економічні новини.

Андерс Самуельсен планує зустрітися з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на цьому тижні і відвідати місто Маріуполь.

«Я вважаю, що ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії», – повідомив Самуельсен в своїй заяві.

Нагадаємо, Євросоюз планує випустити офіційну дипломатичну ноту протесту “демарш” проти Росії через триваюче затримання 24 українських моряків, захоплених під час інциденту в листопаді.

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Також повідомляється, що європейські міністри закордонних справ зустрінуться в четвер для обговорення ситуації в Україні та інших питань.