СБУ блокувала діяльність агентурної мережі російської військової розвідки

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СБУ встановила і знешкодила діяльність агентурної мережі російської військової розвідки

Оперативники спецслужби блокували діяльність агентурної мережі російської воєнної розвідки на території Миколаївської області, – повідомляє представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк , інформують Економічні новини.

20 грудня співробітники СБ України затримали керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки – капітана першого рангу Збройних Сил України в запасі, який має громадянство Російської Федерації.

«Нами встановлено, що він був завербований співробітником ГУ ГШ ЗС РФ у місті Севастополь та неодноразово виїжджав на територію анексованої АР Крим для проведення агентурних зустрічей», – зазначив Володимир Настюк.

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СБУ встановила, що за завданням російської спецслужби, колишній старший морський офіцер та його спільники здійснювали збір і передачу інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо діяльності військових частин, які дислокуються в Очаківському гарнізоні Миколаївської області, зокрема їх залучення до проведення Операції об’єднаних сил на Сході України.

Водночас контррозвідкою СБУ було проведено операцію з викриття ще двох агентурних груп російської воєнної розвідки на території Харківського і Одеського регіонів.

Тривають слідчо-оперативні дії.