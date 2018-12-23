Загін морської охорони в Азовському морі отримав новий катер

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Маріупольським прикордонникам передали в розпорядження вдосконалений малий катер.

Вдосконалений малий катер під назвою UMS -1000 PC було надано морської охорони в Азовському морі, інформують Економічні новини.

Як заявили фахівці «Українського мілітарного порталу», цей катер був спроектований спеціально для водного патрулювання. В ході тестів було встановлено, що рівні шуму у UMS -1000 PC набагато нижче, ніж у попереднього варіанту – UMS-1000. Якщо навіть рухатися на найбільшій потужності мотора (3 тис. Об / хв), то прикордонники все одно знаходяться в стандартному режимі акустичного комфорту.

Українська морська охорона буде використовувати даний транспортний засіб для патрулювання Азовського моря. Крім цього, за допомогою катера можна перевозити пасажирів і невеликі вантажі.

В ході випробувань була зафіксована максимальна швидкість нового катера. Вона склала 45,5 вузлів.

Нагадаємо, що Міноборони України раніше повідомляло про необхідність збільшення своєї присутності в водах Азовського моря. Степан Полторак зазначив, що причиною цього є загрози з боку Росії – країни-агресора. Додамо, що в наступному році одним з головних напрямків було визначено організацію штабу морської бази в Азовському морі.