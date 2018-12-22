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Андрій Рева пояснив, як буде працювати програма «Муніципальна няня»

Головна » Останні новини » Політичні новини » Андрій Рева пояснив, як буде працювати програма «Муніципальна няня»
 
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Державна компенсація, яка буде виплачуватися сім'ї, піде на оплату податків за офіційне працевлаштування помічниці.

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів про нюанси держпрограми «муніципальна няня», інформують Економічні новини.

Він заявив, що дана грошова компенсація призначена для погашення податків за офіційне працевлаштування няні в сім'ю. Таким чином Мінсоцполітики хоче посприяти виходу домашнього персоналу з тіні і допомогти сім'ям.

На підсумковій прес-конференції міністр зазначив, що головний сенс «муніципальної няні» – компенсація податків. Він звернув увагу, що сьогодні більшість сімей не оформляють офіційно свої відносини з людиною, для якого залицяння за дитиною є основним видом заробітку.

Щоб вивести нянь з тіні і позбавити сім'ї від податків і була придумана програма компенсації в розмірі одного прожиткового мінімуму. Рева підрахував, що дана сума практично покриє сім'ї ПДФО та ЄСВ.

Міністр зазначив, що займатися пошуком і вибором няні будуть батьки. Держава ж зобов'язується компенсувати родині гроші, пов'язані з узаконенням працевлаштування найманого людини.

У Мінсоцполітики додали, що контролю за тим, чи вийшла мама на роботу, відбуватися не буде. Послугами муніципальної няні можна скористатися і з інших причин.


Автор: Катерина Лукьянчук

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