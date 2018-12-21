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ВСУ: Резервістам планується надавати пільгову військову пенсію і додаткову відпустку

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Начальник відділу територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗС України А. Бевзюк роз’яснив деякі питання внесеного на розгляд до Верховної Ради України законопроекту №9307

Під час брифінгу щодо сучасного стану територіальної оборони начальник відділу взаємодії управління територіальної оборони Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Андрій Бевзюк наголосив, що на сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради України внесений законопроекту № 9307 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення комплектування Збройних Сил України резервістами в особливий період”, інформують Економічні новини.

Полковник Андрій Бевзюк роз’яснив і перерахував деякі пункти, що включені у цей законопроект. А саме, резервістам, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві, передбачаються такі соціальні гарантії та пільги:

зарахування до вислуги років військових пенсіонерів строку їх служби у військовому резерві (три роки служби у військовому резерві за один рік служби),

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обчислення пільгової військової пенсії з урахуванням служби в резерві (1 рік за 3 роки служби в резерві),

надання резервістам додаткової доби до відпустки за кожен рік служби у військовому резерві,

виплата грошової винагороди при укладанні першого контракту на проходження служби в резерві в порядку і розмірах визначених Кабінетом Міністрів України,

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виплата грошового забезпечення резервістам (за фактичні дні знаходження на військової службі),

додаткові гарантії щодо працевлаштування резервістам, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві.

Також планується позачергово надавати дітям резервістів місця у дитячих закладах за місцем проживання. Планується надання роботодавцям дотацій та позик на створення робочих місць для працевлаштування резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.


Автор: Оксана Ельченко
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