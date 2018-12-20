Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету

Головна » Останні новини » Політичні новини » Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету

Закрити Відправити

Павло Клімкін звертається до Заходу за допомогою у боротьбі України з російською агресією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін просить Захід про підтримку на тлі кричущих російських порушень українського суверенітету, – повідомляє Джеймс Хохменн у виданні The Washington Post, інформують Економічні новини.

Павло Клімкін акцентує увагу на тому, що Москва досі не зіткнулася з серйозними наслідками через напад на судно ВМС України і захоплення 24 моряків в Азовському морі.

На думку глави МЗС українські закордонні друзі і партнери повинні бачити і усвідомлювати глобальність російської гібридної загрози: дезінформацію, підбурювання до суспільної нестабільності та втручання у вибори.

Читайте: Підсумки дня: "Правильна відповідь" Росії від США і ЄС, голодовка українців в Грузії і ключова фігура в убивстві Гандзюк

“В той час, як Україна готується до проведення президентських виборів, Путін намагатиметься всіляко дестабілізувати, делегітимізувати і підривати будь-які демократичні процеси”, – зазначає глава МЗС.

«Зневажаючи і ігноруючи міжнародне право Росія прагне представити захоплених українських військовослужбовців «злочинцями», – пише Павло Клімкін.

«Україні заблокували консульський доступ і не надавали ніякої інформації про українських моряків протягом 11 днів.

Читайте: Гройсман радить російським чиновникам зробити все можливе для звільнення українських моряків

Україна не зробила жодного злочину. Українські кораблі йшли морськими шляхами, де свобода судноплавства гарантована міжнародним морським правом. Недотримання Росією правил, що регулюють міжнародні води, є серйозною і небезпечною проблемою для всіх законослухняних країн», – повідомляє Клімкін

З цим останнім нападом, на думку глави МЗС, Путін фактично охоплює руками українське горло і підсилює хватку. Його кінцевою метою є удушення України для того, щоб змусити замовкнути і приєднати назад до Російської Імперії.

“Але цей напад є перш за все атакою на західні цінності, які ми, українці, так щиро поділяємо. Те, що український народ рішуче налаштований стати частиною ЄС і НАТО є анафемою для Путіна. Він не може погодитися або прийняти український вибір, тому він зробить все можливе, щоб знищити Україну “, – повідомляє Павло Клімкін