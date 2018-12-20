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Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету

Головна » Останні новини » Політичні новини » Клімкін просить Захід про допомогу на тлі російських порушень українського суверенітету
 
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Павло Клімкін звертається до Заходу за допомогою у боротьбі України з російською агресією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін просить Захід про підтримку на тлі кричущих російських порушень українського суверенітету, – повідомляє Джеймс Хохменн у виданні The Washington Post, інформують Економічні новини.

Павло Клімкін акцентує увагу на тому, що Москва досі не зіткнулася з серйозними наслідками через напад на судно ВМС України і захоплення 24 моряків в Азовському морі.

На думку глави МЗС українські закордонні друзі і партнери повинні бачити і усвідомлювати глобальність російської гібридної загрози: дезінформацію, підбурювання до суспільної нестабільності та втручання у вибори.

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“В той час, як Україна готується до проведення президентських виборів, Путін намагатиметься всіляко дестабілізувати, делегітимізувати і підривати будь-які демократичні процеси”, – зазначає глава МЗС.

«Зневажаючи і ігноруючи міжнародне право Росія прагне представити захоплених українських військовослужбовців «злочинцями», – пише Павло Клімкін.

«Україні заблокували консульський доступ і не надавали ніякої інформації про українських моряків протягом 11 днів.

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Україна не зробила жодного злочину. Українські кораблі йшли морськими шляхами, де свобода судноплавства гарантована міжнародним морським правом. Недотримання Росією правил, що регулюють міжнародні води, є серйозною і небезпечною проблемою для всіх законослухняних країн», – повідомляє Клімкін

З цим останнім нападом, на думку глави МЗС, Путін фактично охоплює руками українське горло і підсилює хватку. Його кінцевою метою є удушення України для того, щоб змусити замовкнути і приєднати назад до Російської Імперії.

“Але цей напад є перш за все атакою на західні цінності, які ми, українці, так щиро поділяємо. Те, що український народ рішуче налаштований стати частиною ЄС і НАТО є анафемою для Путіна. Він не може погодитися або прийняти український вибір, тому він зробить все можливе, щоб знищити Україну “, – повідомляє Павло Клімкін


Автор: Оксана Ельченко
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