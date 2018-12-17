Штаб ВСУ: Збройні формування РФ продовжують обстрілювати мирні населені пункти (ФОТО)

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати мирні населені пункти, що знаходяться вздовж лінії розмежування, з забороненої мінськими угодами зброї. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook, інформують Економічні новини.

У повідомленні говориться, що під інтенсивний обстріл з боку російсько-окупаційних військ потрапив житловий будинок по вулиці Партизанська, 2, розташований у населеному пункті Золоте-4. “Крім стрілецької зброї і ручних гранатометів найманці застосували заборонене мінських угодами озброєння, а саме, міномети калібру 82 мм з яких було випущено 30 мін. На місці трагедії спостережна група провела фотофіксацію наслідків обстрілу окупантами чотириповерхового житлового будинку. На щастя, крім конструкції будівлі, приміщень, домашніх речей ніхто з жителів не постраждав. Українська сторона засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації, що несуть загрозу життю і здоров’ю цивільного населення “, – наголошується у публікації.