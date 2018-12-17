Гройсман радить російським чиновникам зробити все можливе для звільнення українських моряків

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Під час офіційного візиту в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС Володимир Гройсман повідомив, що оскільки Росія блокує в Азовському морі іноземні судна різних країн світу, то дзеркальні дії наших партнерів щодо судів з прапором РФ були б справедливою відповіддю

В Азовському морі сьогодні лише 10% суден з українським прапором. Решта – під прапорами, зокрема, ЄС, – каже прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час свого офіційного візиту в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС, інформують Економічні новини.

“Росія блокує судна інших країн, порушуючи всі норми і наносить шкоду економікам. Дзеркальні дії наших партнерів щодо суден з прапором РФ були б справедливою відповіддю”, – зазначає Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України також акцентує увагу на тому, що Україна ніяких провокацій в Азовському морі не здійснювала.

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“І саме наші військові перебувають в Росії за ґратами. Усе решта – чергові спроби РФ виправдати свою дикість. Порадив би російським чиновникам зробити все можливе для звільнення моряків”, – повідомляє Володимир Гройсман