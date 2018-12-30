Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві

Головна » Останні новини » Новини Києва » Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві

Закрити Відправити

Під час новорічних свят в Києві пройде багато розважальних заходів.

Пропонуємо вашій увазі новорічну столичну програму, інформують Економічні новини.

Кияни та гості Києва можуть відвідати Софійську площу. Саме тут знаходиться головна зелена красуня України. Поруч з нею розташувалася різдвяний ярмарок з різною смакотою і сувенірами. Додамо, в цьому році головною тематикою свята на Софійській і Контрактовій площах стала «Країна північного сяйва».

31 грудня на Софійській площі пройде святковий концерт. У ньому візьмуть участь популярні українські артисти. Закінчиться урочиста програма після півночі 1 січня.

Для створення новорічної атмосфери не зайвим стане відвідування Михайлівській площі. Тут також розташувалися ярмарки з смачними стравами, напоями та новорічними сувенірами.

Різні гірки і льодовий каток функціонують на Співочому полі. Тематикою цієї локації стали цитрусові. У зв'язку з цим тут з мандаринів, апельсинів і лимонів звели казкові будиночки. Відвідувачі побачать замки Рапунцель, Дракули, Аладіна і багатьох інших казкових героїв.

До Нового року підготувалася і «Зимова країна на ВДНХ». 31 грудня святкова програма розпочнеться о 22:00, а закінчиться о 3:00 1 січня. Тут пройде святковий концерт, який розпочнеться з виступу реггі-групи «Клей Угрюмого». Крім цього, гостей чекають атракціони, каток, тюбінгового спуски і лазерне шоу.