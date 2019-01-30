Повідомили, коли запустять платний міст в Києві

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Стало відомо, коли в Києві планують відкрити Подільсько-Воскресенський міст для руху автомобілів, який, можливо, буде платним.

За словами мера столиці Віталія Кличка, автомобільне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст може бути доступно вже 18-24 місяці. На сьогоднішній день на мосту ведуться активні ремонтні роботи по монтажу в'язів, інформують Економічні новини.

Якщо протягом півтора-двох років владі буде вистачати фінансування, то вже через цей час доступ до Подільсько-Воскресенському мосту для автомобілістів буде відкритий. Крім того, відразу після відкриття моста уряд планує почати реалізовувати проект з будівництва метро через нього. До слова, на будівництво моста було витрачено вже 5 млрд гривень і буде потрібно ще 7 млрд. Метою споруди Подільсько-Воскресенського моста є з'єднання Подолу з районами лівого берега – Воскресенським та Райдужним масивом.

На верхньому ярусі моста буде шість смуг для руху автомобілів – 3 в один бік і стільки ж в протилежну. Нижній ярус призначений для будівництва лінії метро на Троєщину. Як тільки міст буде введений в експлуатацію, проїзд через нього, можливо, буде платним.