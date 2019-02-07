На Київщині п'ятий день шукають зниклих рибалок

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За 2019 рік в Україні потонуло шість рибалок. Крім цього, 2 лютого пропали ще троє рибалок.

На Київщині зникло троє рибалок. Тіло одного з зниклих вже знайдено. Трагедія сталася 2 лютого, інформують Економічні новини.

Після того, як один з рибалок поплив на човні забирати своїх друзів з острова, зв'язок з ними пропав повністю. Пошуками займалися і рятувальники, і родичі, і небайдужі люди. До роботи навіть залучили вертольоти. Однак успіхом операція не увінчалася. Рятувальникам не вдалося знайти жодного чоловіка. 5 лютого тіло одного зниклого знайшли місцеві рибалки.

Правоохоронці зупинили вже активні пошуки, так як надії на те, що рибалки живі у них не залишилося. Родичі і друзі продовжують ж пошукову кампанію двох рибалок. Вони кинули 4 буйка в передбачуваному районі трагедії і шукають між ними.

У ГСЧС нагадують про небезпеку. Тільки за минулий рік в країні потонуло 79 рибалок. 8 лютого рятувальники проведуть на Київщині чергові збори з любителями зимової риболовлі. Вони будуть вчити їх правильно пересуватися по льоду і діяти в екстремальних ситуаціях.

Довідка. Якщо ви побачили потопаючого людини, повідомте, що почули його і йдете до нього на допомогу. Під себе слід покласти лижі, фанеру або дошку. Підбиратися до потерпілого потрібно поповзом. Ні в якому разі не можна підповзати близько до краю льоду. Вам необхідно кинути потерпілому шарф, ремінь, лижу або інший предмет, за допомогою якого можна витягти людину.