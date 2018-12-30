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Польща засудила 6 українців до тюремного ув'язнення

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » Польща засудила 6 українців до тюремного ув'язнення
 
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Польський суд виніс вирок 6 українцям за контрабанду сигарет. Нашим співвітчизникам загрожує штраф і тюремний термін від 6 до 12 місяців.

Окружний суд Кельце виніс свій вирок. Згідно з ним, 6 громадян України займалися контрабандної сигарет. Влада Польщі заявили, що вони завдали бюджету країни шкоди в розмірі 6,6 млн доларів, інформують Економічні новини.

Зараз українцям загрожує ув'язнення на термін від 6 до 12 місяців. Також кожен з них повинен сплатити близько 2,6 тис. доларів штрафу.

Відзначимо, що в затриманої угруповання, яке налагодило контрабанду сигарет, складалося 11 осіб. 5 з них – громадяни Польщі.

Під час затримання злочинців, поліція вилучила 22 млн сигарет. Силовики також встановили, що група дуже продумано організувала збут продукції. У неї був автомобільний парк, рації і глушилки.

Для торгівлі 11 членів угруповання використовували стару злочинну схему. Псевдо-підприємці купували сигаретні вироби на кордоні України з Польщею, а потім переправляли їх вглиб країни. Крім збуту в Польщі, злочинці налагодили і реекспорт в Західну Європу. Свою діяльність вони вели з червня 2017 року по березень 2018 року.

Прокуратура встановила, що під час перевезення тютюн ховали в коробки, призначені для транспортування китайського супу. Угруповання здійснювала переправу контрабанди через Мазовецький і Свентокшіцкій склади.


Автор: Катерина Лукьянчук

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