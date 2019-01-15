В Україні зафіксований новий випадок ботулізму: хвороба спровокували мариновані гриби

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На Львівщині після вживання маринованих грибів домашнього приготування на ботулізм захворів чоловік. Зараз його стан дуже важкий.

У Львівську інфекційну лікарню хворий на ботулізм потрапив 11 січня. Потерпілому від підступної недуги на даний момент 25 років. Хлопець є жителем Перемишльського району. Причиною його недуги стали консервовані гриби домашнього приготування, інформують Економічні новини.

Про це заявив директор медустанови Сергій Федоренко. За його словами, стан молодої людини – вкрай важкий.

Ботулізм вже вразив всі основні органи і системи організму. Крім цього, у чоловіка чітко проявляються всі ознаки загальної інтоксикації, спровокованої ботулізм.

На даний момент, пацієнт отримав ін'єкцію протіботуліческой сироватки. Медики надають йому весь комплекс лікувальних процедур і необхідних діагностик.

Директор лікарні також зазначив, що сироватку для чоловіка везли з Києва на автомобілі. У Львівській області ліки не виявилося.

Довідка. Ботулізм є сильним токсичним захворюванням, яке пошкоджує нервову систему. В організмі людини цю хворобу провокує ботулотоксин, який виробляє спороутворююча паличка Clostridium botulinum.