Кабмін готовий до введення другого рівня накопичувальної системи

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У Кабміні повідомили, що вони готові до введення другого етапу пенсійної системи в Україні. Але підкреслили, що раніше його повинні підтримати депутати Верховної Ради. Кабінет міністрів України зазначив, що законопроект уже був зареєстрований на сайті ВР.

Таку заяву зробив Андрій Рева, який обіймає посаду міністра соціальної політики. Він додав, що в Кабміні все готові приступити до введення накопичувального рівня пенсійної системи, інформують Економічні новини.

Міністр уточнив, що поки вся заковика в тому, що українські депутати не можуть проголосувати за цей закон в першому читанні. Рева зазначає, що швидше за все цей етап введуть уже в цьому році. Міністр соціальної політики уточнив, що суть цього етапу в тому, що у кожного українця буде матися рахунок, де будуть накопичуватися кошти.

Саме з цих накопичень і будуть розподіляться кошти в майбутньому. Така система вже давно введена в інших країнах світу. Раніше повідомляли, що Андрій Рева анонсував підвищення пенсій в березні 2019 року.