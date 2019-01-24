Аліменти в Україні: кількість боржників значно зменшилася

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В Україні за минулий 2018 рік значно впала кількість боржників по виплаті аліментів. Їх число скоротилося на 100 тисяч людей.

Таку заяву зробив Павло Петренко, який обіймає посаду міністра юстиції. За словами міністра, така тенденція є підтвердженням доброї статистики. Він зазначив, що за минулий рік боржники виплатили 4,6 млрд гривень, інформують Економічні новини.

Петренко підкреслив, що ця сума вдвічі перевищує суму виплат за 2017 рік. Міністр вважає, що такі хороші результати спостерігаються завдяки ефективній роботі міністерства юстиції. Основна мета їх роботи в тому, що чужих дітей не буває. Додамо, що більшість батьків не тільки погасили свої минулі борги, але і внесли платежі наперед.

Раніше повідомляли, що в Кабміні було прийнято рішення боржників по аліментах офіційно працевлаштовувати. Для цього був створений спеціальний проект, який передбачає працевлаштування боржника, а також подальше стягнення грошей з його заробітної плати. Цей проект був розроблений експертами Держслужби зайнятості і Мін'юстом.