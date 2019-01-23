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Експерти розповіли, що Україні чекати від форуму в Давосі

Головна » Останні новини » Економічні новини » Експерти розповіли, що Україні чекати від форуму в Давосі
 
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в Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. Він триватиме до 25 січня. Протягом тижня відбудеться понад 300 сесій, в яких візьмуть участь близько трьох тисяч гостей. Головна тема зустрічі в цьому році – "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

Експерти в ексклюзивних коментарях виданню "Економічні Новини" розповіли, що чекати Україні від Давосу. Політолог Володимир Фесенко вважає, що Давос – це майданчик для презентацій, комунікації та переговорів. Економіст Олексій Кущ підкреслив, що цей форум повинен підвести перші підсумки глобальної дефрагментації світової економічної системи. Він уже не цікавий США і значно втратив вагу для Європи. Такі країни як Китай будуть використовувати його в якості пошуку нових комунікацій в епоху торгового протекціонізму і економічного ізоляціонізму. Росія спробує послабити негативний імідж, а "санкційні" московські олігархи спробують довести, що вони "хороші", інформують Економічні новини.

"Україна на цьому форумі не помітять, так як наша країна в останні роки практично втратила свою суб'єктність і вже не визначає економічну політику. В новому" меню "для інвесторів такі країни як Індонезія, Нігерія, Мексика, Бангладеш, Філіппіни. Україна там немає. зате даної майданчиком скористаються наші олігархи, які в черговий раз спробують показати, що саме вони господарі країни і ексклюзивні ворота для інвестицій в нашу економіку ", – резюмував економіст.

А політолог Володимир Фесенко вважає, що інвестиції в Україну зайдуть тільки після президентських виборів. "Думаю тільки після виборів, якщо інвестори переконається в збереженні політичної стабільності і побачать потенціал для інвестицій", – сказав він.


Автор: Катерина Лукьянчук
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