Новий кредит МВФ: Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати
Згідно зобов’язань, наданих Україною, Кабміну у 2019-му році доведеться піти на скорочення соціальних виплат і скоротити розмір бюджетного дефіциту
Міністерство фінансів України представило текст меморандуму, який став основою програми МВФ Stand by, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.
Згідно зобов’язань, наданих Україною, країна повинна скоротити свою бюджетну “дірку”, а ліміт дефіциту бюджету на 2019 рік має становити 2,25% від ВВП.
Також, згідно з наданими МВФ гарантіями, Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати. Це знайде відображення у наступних діях:
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зарплати співробітників державних установ у 2019 році підніматися не будуть;
соціальні норми споживання, що враховуються при розрахунку субсидій, зменшуються на 11%;
субсидії планується почати повністю монетизувати з 2020 року;
пенсії у 2019 році планується підняти на 8,5%.
Також у вимогах МВФ є обмеження щодо інфляції. Кабмін повинен дотримуватися обмежувального ліміту у розмірі 7%.