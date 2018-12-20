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Новий кредит МВФ: Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати

Головна » Останні новини » Економічні новини » Новий кредит МВФ: Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати
 
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Згідно зобов’язань, наданих Україною, Кабміну у 2019-му році доведеться піти на скорочення соціальних виплат і скоротити розмір бюджетного дефіциту

Міністерство фінансів України представило текст меморандуму, який став основою програми МВФ Stand by, – повідомляє UBR, інформують Економічні новини.

Згідно зобов’язань, наданих Україною, країна повинна скоротити свою бюджетну “дірку”, а ліміт дефіциту бюджету на 2019 рік має становити 2,25% від ВВП.

МВФ Stand by

Також, згідно з наданими МВФ гарантіями, Кабміну доведеться скоротити соціальні виплати. Це знайде відображення у наступних діях:

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зарплати співробітників державних установ у 2019 році підніматися не будуть;

соціальні норми споживання, що враховуються при розрахунку субсидій, зменшуються на 11%;

субсидії планується почати повністю монетизувати з 2020 року;

пенсії у 2019 році планується підняти на 8,5%.

Також у вимогах МВФ є обмеження щодо інфляції. Кабмін повинен дотримуватися обмежувального ліміту у розмірі 7%.


Автор: Оксана Ельченко
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