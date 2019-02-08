Голландія закликає Росію до відповідальності за збиття “Боїнга 777” над Донбасом

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Міністр закордонних справ Нідерландів повідомив, що Нідерланди проводять посилені переговори з Росією щодо її відповідальності за збиття пасажирського літака над Донбасом у 2014 році

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок повідомив, що Нідерланди проводять посилені переговори з Росією щодо російської відповідальності за збиття пасажирського літака “Боїнг 777” над Донбасом у 2014 році, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

«Проводяться попередні зустрічі з метою досягти домовленості про проведення офіційних переговорів щодо російської відповідальності за збиття MH17», – сказав Блок голландським журналістам.

Нагадаємо, Нідерланди і Австралія заявили в минулому році, що поклали на Росію юридичну відповідальність за поставку ракети, яка збила Боїнг авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу літака загинули. Приблизно дві третини загиблих пасажирів Боїнга 777, збитого ракетою “Бук” проросійськими терористами, були голландцями.

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Силена Фредріксен-Хогзанд, чий син Брайс знаходився на борту Боїнга 777, написала в Twitter у відповідь на заяву Блоку: «Час прийшов … 5 років потому».

«Росії пора визнати свою роль у знищенні MH17 і припинити свою безсердечну кампанію з дезінформації», – повідомила в своїй заяві прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Науерт.