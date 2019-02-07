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Глава ЄС повідомив про особливе “місце в пеклі” для прихильників Brexit

Головна » Останні новини » Новини світу » Глава ЄС повідомив про особливе "місце в пеклі" для прихильників Brexit
 
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Глава ЄС Дональд Туск висловив свою думку про прихильників Brexit, які просували угоду про вихід Великобританії з ЄС і не підготували план по його реалізації

Президент Європейського Союзу Дональд Туск висловив свою думку щодо прихильників Brexit, запитавши, яке «особливе місце в пеклі» може бути зарезервовано для тих, хто не знав, як забезпечити вихід країни з Європейського Союзу, – повідомляє Лорн Кук і Джил Лоулесс в Associated Press, інформують Економічні новини.

«Мені було цікаво, як виглядає особливе місце в пеклі для тих, хто просував угоду про Brexit і не підготував план по його реалізації», – сказав Туск журналістам після переговорів з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Коли чоловіки потисли один одному руки, Варадкар сказав Туску, що «вони принесуть вам жахливі неприємності в британській пресі» з приводу коментарів, які, як і передбачалося, викличуть обурення британських прихильників Brexit.

Семмі Вілсон з Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії написав в Twitter, що Туск був «диявольським євро-маніяком … і робить все можливе, щоб Сполучене Королівство було пов’язано ланцюгами бюрократії і контролю ЄС».

А колишній лідер Партії незалежності Великобританії Найджел Фарадж написав в Twitter: “Після Brexit ми будемо вільні від зарозумілих хуліганів, таких як ти, і будемо самі керувати нашою країною. Для мене це більше схоже на рай”.


Автор: Оксана Ельченко

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