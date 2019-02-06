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Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)

Головна » Останні новини » Новини світу » Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)
 
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Ті ув’язнені, що вижили в іранській в’язниці досі пам’ятають жахливі крики від тортур. Зараз в’язниця перетворилася в музей, а воскові манекени мовчки зображують жахливі акти тортур, які колись відбувалися в цих стінах.

Ті ув’язнені, що вижили в іранській в’язниці в самому центрі столиці Ірану все ще пам’ятають крики від тортур, – повідомляють Насер Карими і Джон Гамбрелл в виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Зараз в’язниця перетворилася в музей, а воскові манекени мовчки зображують жахливі акти тортур, які колись відбувалися в цих стінах.

Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)

Серед експонатів колишньої в’язниці Об’єднаного комітету по боротьбі з саботажем, яка перебувала у відомстві шаха Мохаммеда Рези Пахлаві, наляканий чоловік, замкнений в маленькій металевій клітці. У круглому внутрішньому дворі зображений кричущий слідчий, що тримає голову ув’язненого під водою, в той час як інший ув’язнений висить вище на своїх зап’ястках.

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Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)

Ті ув’язнені, що вижили, які піддавалися тортурам з боку поліції і страшної розвідувальної служби САВАК, мають як видимі каліцтва так і приховані шрами. Шейхи, якому тоді було 19 років, провів у в’язниці близько 11 місяців після того, як був затриманий за поширення антиурядових листівок. «Чотири рази мене катували протягом двох днів підряд, кожен раз по 10 хвилин», – розповідає він. «Вони поклали мої пальці рук і ніг між лещатами, скували підошви ніг кабелями і наділи на голову металеве відро. Вони використовували електричні кабелі та проводи, щоб бити мене током, коли я був із зав’язаними очима. Перший удар був дуже ефективним. Ви відчуваєте, що ваше серце і мозок вибухнули. Мої власні крики від тортур відбивалися всередині відра, викликаючи марення і головні болі». – сказав Шейхи. Еззат Шахи, ще один колишній в’язень, розповів, що йому під нігті вкалували шпильки, які потім нагрівали свічками.

Associated Press: Тортури залишили глибокі шрами в душі іранців (ФОТО 18+)

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До сих пір слідчі і правозахисна група Організації Об’єднаних Націй заявляють, що Іран піддає тортурам своїх в’язнів. «Ми далекі від міжнародних норм правосуддя», – сказав Ахмад Шейхи, 63-річний колишній революціонер, якого катували в тюрмі. «Справедливість ще не поширена в нашому суспільстві і ми безумовно дуже далекі від священних цілей мучеників», – сказав аятолла Рухолла Хомейні.

Сьогодні уряд Ірану стикається з широкою міжнародною критикою з боку США та інших країн за затримання активістів. «Іранська влада використовують смутно сформульовані і надмірно широкі звинувачення, пов’язані з національною безпекою, для криміналізації мирних або законних протестів на захист прав людини», – йдеться в доповіді, опублікованій представництвом ООН з прав людини в Ірані.


Автор: Оксана Ельченко

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