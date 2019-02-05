Більше 40% російської молоді повідомили про бажання покинути країну

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У Росії більше 40% молоді хоче виїхати з країни. Згідно з інформацією, наведеною компанією BCG, 65% потенційних російських мігрантів становлять фахівці зі штучного інтелекту і «цифрові таланти».

У Росії падіння темпів економічного розвитку і зниження доходів населення зумовлюють негативне ставлення молоді до ситуації в країні і викликають бажання емігрувати за кордон, інформують Економічні новини.

Згідно з даними опитування, проведеного «Левада-центр», 41% молодих росіян у віці від 18 до 24 років хочуть покинути Росію. Частка громадян у віці від 25 до 39 років, що бажають емігрувати з країни, становить 24% опитаних респондентів.

Найбільше бажання покинути країну висловили громадяни, які бажають брати активну участь в політиці. Крім того, емігрувати хочуть 21% опитаних жителів Москви. За даними дослідження Boston Consulting Group, головною проблемою ситуації, що склалася є втрата фахівців високотехнологічних галузей. Згідно з інформацією, наведеною компанією BCG, 65% потенційних російських мігрантів становлять фахівці з штучного інтелекту і «цифрові таланти».

Експерти повідомляють, що щорічно з країни виїжджає близько 100 тисяч чоловік, в той час як офіційна російська статистика повідомляє лише про 15,5 тисяч осіб на рік.