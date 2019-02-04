У Росії третина продуктів не відповідає ДЕСТам

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Третина російських продуктів, що продається в магазинах, не відповідає зазначеним на упаковці ДЕСТам, а російські споживачі купують продукцію зі зниженими якісними характеристиками і не можуть бути впевнені в інформації, що зазначена на маркуванні товару

Третина російських продуктів, що продається в магазинах, не відповідає зазначеним на упаковці ДЕСТам, інформують Економічні новини.

У зв’язку з тим, що в Росії ДЕСТи не носять обов’язковий характер, а товаровиробники можуть випускати продукцію за спрощеними Технічним умовам (ТУ), багато виробників виробляють товар за спрощеними технічними умовами, однак ставлять маркування «зроблено згідно ДЕСТ», що не відповідає законодавчим нормам і вводить в оману покупців.

В результаті проведеної перевірки виробників сорту сиру “російський” було виявлено, що з семи товаровиробників, які вказали відповідність стандартам ДЕСТ, жоден з виробників даного сорту сиру не виконав умови відповідності держстандарту. Аналогічна ситуація спостерігається і у виробництві рибних консервів.

Таким чином, російські споживачі купують продукцію зі зниженими якісними характеристиками і не можуть бути впевнені в інформації, зазначеній на маркуванні товару

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