Associated Press: У Росії протестують проти нових планів Москви

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У Росії пройшли акції протесту проти нових планів Москви з управління відходами, який передбачає відправку сміття у віддалений і чистий північний захід Росії. Екологи назвали цю ідею “аморальною” і закликали владу вкладати кошти у виробництво з розділення і переробки відходів

У Росії пройшли акції протесту проти нових планів Москви з управління відходами, які передбачають відправку столицею сміття в бідніші і часто чисті північні райони, – повідомляє Наталія Васильєва в Associated Press , інформують Економічні новини.

В акціях протесту брали участь від декількох десятків до тисяч чоловік в різних регіонах Росії. Найбільші мітинги пройшли в Архангельській області і російських регіонах поблизу Білого моря.

Демонстранти були з плакатами «Москва, нам не потрібне ваше сміття» і «Помор’я – не сміттєзвалище».

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Нагадаємо, акції протесту почалися після того, як кілька дітей були госпіталізовані з отруєнням, пов’язаним з місцевим звалищем. Влада пообіцяла ввести поділ сміття і зайнятися проблемою ліквідації сміттєзвалищ, які оточують Москву.

В результаті, Москва вирішила відправити частину свого сміття у віддалений і чистий північний захід Росії, рекламуючи це як інвестиційний проект, який міг би оживити економічно депресивний віддалений регіон.

Однак екологи і навіть деякі представники московських муніципалітетів назвали цю ідею “аморальною” і закликали владу замість цього вкладати кошти у виробництво з розділення і переробки відходів.