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У Росії панують стагнація і істеричний страх перед опозицією

Головна » Останні новини » Новини світу » У Росії панують стагнація і істеричний страх перед опозицією
 
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Відомий письменник Володимир Сорокін в інтерв’ю Die Welt порівнює ситуацію в РФ з кінцем епохи Радянського Союзу і повідомляє, що в Росії панує стагнація і істеричний страх перед опозицією, а населенню підносять “старі міфи в новій упаковці”

У Росії сьогодні домінують стагнація, розруха і істеричний страх перед опозицією, – говорить у своєму інтерв’ю Володимир Сорокін у виданні Die Welt , інформують Економічні новини.

Сорокін порівнює ситуацію в Росії з кінцем епохи Радянського Союзу і повідомляє, що простим людям уже набридли можновладці, а важка економічна ситуація провокує зростання втоми у населення.

На думку письменника, керівництво країни робить все можливе, щоб залякати опозицію, яку вони ненавидять і бояться. Чиновники використовують ностальгію старшого покоління населення за Радянським Союзом і підносять “старі міфи в новій упаковці”.

На думку Сорокіна, сучасна Росія відстає від Європи на сто років. У XX столітті на території Радянського Союзу з людини хотіли зробити машину, якій не властиво милосердя і релігія, що і послужило причиною сьогоднішньої ситуації в Росії. А в Європі дуже сильна християнська етика, яка є міцним фундаментом відносин між людьми.

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Автор: Оксана Ельченко

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