Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров’ям

Головна » Останні новини » Новини світу » Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров'ям Associated Press: Канада скорочує вдвічі кількість дипломатів на Кубі через загадкові проблем зі здоров'ям

Закрити Відправити

Влада Канади повідомила, що скорочує штат посольства на Кубі через загадкові проблеми зі здоров’ям дипломатів. Куба категорично заперечує будь-яку причетність до загадкових випадків і дуже стурбована ситуацією, що склалася.

Влада Канади повідомила, що скорочує штат посольства на Кубі у зв’язку з загадковими хворобами своїх дипломатів, – пише Роб Джіллес у виданні Associated Press , інформують Економічні новини.

Канада скорочує чисельність дипломатичних співробітників майже вполовину. В цілому, офіційні особи Канади підтвердила 14 випадків загадкових проблем зі здоров’ям з початку 2017 року. Співробітники посольства відчували нудоту, запаморочення, головний біль, проблеми зі слухом і зором, ослаблення концентрації.

Канада наказала сім’ям дипломатичного персоналу на Кубі повернутися додому в квітні минулого року. У число постраждалих 14 канадців входять дипломати і деякі члени їх сімей. Високопоставлений чиновник канадського уряду заявив на брифінгу для журналістів, що останній випадок стосується дипломата, який прибув влітку і повідомив про симптоми 29 грудня. Чиновник сказав, що нещодавно підтверджені випадки показують, що ці інциденти все ще тривають.

У Канаді, як і раніше буде перебувати посол в Гавані, а офіційні особи заявили, що канадцям будуть доступні повні консульські послуги.

Читайте: Головний біль краще не терпіти

Куба категорично заперечує будь-яку причетність до загадкових випадків і дуже стурбована ситуацією, що склалася.

Загадкові проблеми зі здоров’ям спостерігалися також і у дипломатів американського посольства. В цілому постраждало двадцять шість американських співробітників посольства США на Кубі, у яких був цілий ряд загадкових симптомів і діагнозів.

У США не повідомили, що послужило причиною загадкових проблем зі здоров’ям, хоча початкові припущення стосувалися можливої акустичної атаки.

Читайте: США, Канада і Мексика отримали право проведення ЧС-2026