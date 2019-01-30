Brexit: Великобританія вимагає перегляду угоди, а ЄС каже “ні”

Головна » Останні новини » Новини світу » Brexit: Великобританія вимагає перегляду угоди, а ЄС каже "ні" Brexit: Великобританія вимагає перегляду угоди, а ЄС каже "ні"

Закрити Відправити

Великобританія вимагає перегляду угоди про Brexit, а в ЄС повідомили, що умови угоди не підлягають перегляду

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей виявилася перед необхідністю ведення нових переговорів з Європейським союзом і зміни умов угоди про Brexit після того, як законодавці зажадали, щоб вона змінила деякі пункти угоди, – повідомляє Гей Фаулконбрідж і Кейт Холтон у виданні Reuters , інформують Економічні новини.

Парламент Великобританії вніс зміни до угоди про Brexit та зажадав, щоб Мей повернулася в Брюссель і затвердила нову угоду.

Британським парламентом були внесені правки по так званій ірландської страховці, спрямованій на запобігання повторного введення жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією, і виключено поняття “бекстоп”, яке означало, що в разі недосягнення угоди Великобританія залишається в складі єдиного митного простору ЄС.

Реакція європейських країн була негативною. Представники Франції повідомили, що не може бути ніяких подальших переговорів. Німеччина поки утрималася від публічного коментаря, а президент Європейського союзу Дональд Туск заявив, що умови угоди про Brexit не підлягають перегляду.

Читайте: Євросоюз узгодив новий потужний удар по РФ. Є і зрадник