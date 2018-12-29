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Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн

Головна » Останні новини » Новини світу » Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн
 
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США повинні припинити надавати фіндопомогу Гондурасу, Гватемалі і Сальвадору.

Про зупинення допомоги американський президент написав у вчорашньому пості в Twitter. У повідомленні він висловив обурення поведінкою Гондурасу, Гватемали і Сальвадору, інформують Економічні новини.

Трамп незадоволений тим, що ці три регіони нічого не роблять для Америки. Також президент США повідомив, що зараз в Гондурасі організовується новий мігрантська потік, а влада цієї країни нічого не роблять.

Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн

На його думку, США повинні урізати фінансування цих регіонів.

Проблема мігрантів на даний момент дуже гостра тема для американців. Зараз на мексиканській землі зібралися величезні натовпи людей, які мають намір потрапити в США. В основному, це жителі Центральної Америки. Деякі люди живуть у тимчасових поселеннях на американо-мексиканському кордоні. Інші ж перебувають в спеціальних фільтраційних організацій Міністерства внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що влада США не можуть впоратися з великим потоком нелегалів. Як повідомляють його прихильники, тому він і став на сторону кардинальних кроків. За даними американських прикордонників останнім часом найбільше затримували саме жителів Сальвадора (понад 13 тис. В 2018 році), Гондурасу (більше 39 тис. В 2018 році) і Гватемали (більше 50 тис. В 2018 році).


Автор: Катерина Лукьянчук

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