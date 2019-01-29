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The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії

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У статті Даніеля Кочіс, опублікованій в виданні The Washington Times, йдеться про те, що Вашингтону важливо зосередити свою увагу на ситуації в Балканах, Чорному морі і Україні – трьох ключових регіонах, де дії Росії все більше загрожують європейській безпеці

Місцеві національні та парламентські вибори в Європейському союзі, Brexit можуть змінити розстановку політичних сил на континенті на довгі роки, – повідомляє Даніель Кочіс у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Все це зобов’язує США зробити все можливе, щоб укласти угоду про вільну торгівлю з Сполученим Королівством і припинити будівництво німецького нафтопроводу Nord Stream 2.

Крім того, Вашингтону важливо брати активну участь в Балканах, Чорному морі і Україні – трьох ключових регіонах, де дії Росії все більше загрожують європейській безпеці.

На Західних Балканах багато незавершених справ. Етнічні, релігійні та культурні відмінності, викликані історичними протиріччями, як і раніше можуть привести до відновлення військових дій і насильства.

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The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії

Крім того, проблеми, пов’язані з дестабілізуючим впливом Росії, зростаючим інтересом і інвестиціями Китаю в регіоні, вогнищами ісламістського екстремізму, високим рівнем безробіття і відсутністю економічних можливостей, загрожують заманити Балкани в постійні геополітичні зіткнення.

The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії

В Україні Росія продовжує вести і розпалювати війну в східній частині Донбасу, провокувати конфлікт, який вже забрав життя понад 11 000 чоловік з 2014 року. Однак, на цьому агресія Росії не закінчується.

У листопаді російські прикордонні катери ФСБ біля Керченської протоки протаранили і обстріляли українські судна берегової охорони.

The Washington Times: США мають посилити свою присутність в Україні і Балканах для протистояння агресії Росії

Москва досі тримає під вартою 24 українських моряка.

У 2019 році в Україні повинні пройти президентські і парламентські вибори. Минулого тижня глава української кіберполіції Сергій Демедюк попередив, що російські хакери подвоїли свої зусилля, щоб зірвати вибори цього року.

США повинні продовжувати вимагати від Росії звільнення українських військовослужбовців, які перебувають у заручниках, і повернення суден берегової охорони при здійсненні політики, спрямованої на поліпшення морських можливостей Києва.

Вашингтон також має направити представника високого рівня для зустрічі з новим президентом України навесні для обговорення судових реформ і економічної лібералізації.

Нарощування військової могутності Росії в окупованому Криму, а також недавня агресія у Керченській протоці підкреслюють нестабільність в Чорноморському регіоні.

П’ять союзників США, включаючи трьох союзників по НАТО, мають берегові лінії уздовж Чорного моря. Контроль над Кримом дозволив Росії використовувати Чорне море в якості платформи для запуску і підтримки військово-морських операцій навколо східного Середземномор’я.

Таким чином, США повинні зосередити свою увагу на ситуації в Балканах, Чорному морі і Україні – трьох стратегічних областях, які так гостро потребують допомоги.


Автор: Оксана Ельченко

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