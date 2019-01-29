“Статистичні фокуси” економіки РФ: Російський ВВП заднім числом виріс на 2%

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Міністерство економіки Росії повідомило про збільшення ВВП за 2018 рік на 2%. У той же час, за даними Росстату доходи населення Росії продовжують катастрофічно скорочуватися. І пояснити існуючий дисбаланс між падаючими доходами росіян і зростаючою економікою багато експертів не можуть.

Незважаючи на падаючі доходи населення міністерство економіки Росії повідомило про збільшення ВВП за 2018 рік на 2%, – пише німецьке видання Handelsblatt , інформують Економічні новини.

На думку експертів, збільшення російського ВВП обумовлено просто “прикрашанням” статистичних показників.

На думку Росстату, основною причиною статистичного зростання російської економіки є позитивні тенденції в будівельній галузі, так як за останній рік обсяги будівництва зросли на 5,3%. Однак, на думку експертів, так як будівництво готелів, стадіонів і інфраструктури для чемпіонату світу з футболу 2018 року було завершено ще 2017 році, то стрімке збільшення обсягів будівництва в 2018 році є неможливим і є просто “статистичними фокусами”.

За словами Володимира Мілова, колишнього заступника міністра енергетики, міністерство щоразу вигадує новий метод, щоб отримати необхідний результат.

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У той же час, за даними Росстату доходи населення Росії продовжують катастрофічно скорочуватися. І пояснити існуючий дисбаланс між падаючими доходами росіян і зростаючою економікою багато експертів не можуть.

У публікації в німецькому виданні Handelsblatt також говориться, що в грудні пішов у відставку керівник Федеральної служби державної статистики Олександр Сурінов. І диво щодо поліпшення показників зростання російської економіки відбулося відразу після його відходу.