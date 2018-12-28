Знайдено секретний тунель нацистів

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Стало відомо, що біля Меморіалу Голокосту в Берліні виявили тунель, які будували нацисти, щоб сховатися у випадку бомбардувань. Його знайшли будівельники під час підготовки ділянки під будівництво нового будинку. Зараз тунель вивчають археологи.

Відзначається, що робочі виробляли буріння і використовували датчики тиску. Раптом вони натрапили на товстий бетонний шар, інформують Економічні новини.

Археологи відзначають, що довжина тунелю становить 30 метрів, а висота до двох метрів. Вчені додають, що в тунелі є неприємний запах повітря, яким вже більше 70 років, а також грибок, який проріс на підпорах з дерева. Про це спорудження забули після закінчення Другої світової війни.

Додамо, що бункер, в якому застрелився Гітлер, розташований всього в кілька метрів від цього тунелю. Археологи відзначають, що більше 40 відсотків цієї споруди зруйновані, а от інші 60 відсотків збереглися у відмінному стані. Археолог Карина Вагнер відзначає, що тунель вів до бункера Міністерства продовольства і с / г Рейху. Додамо, що ця споруда майже повністю згнило.