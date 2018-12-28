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ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти РФ

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Сьогодні, 28 грудня, Європейський союз прийняв рішення продовжити економічні санкції проти Росії. Це рішення було опубліковано в Офіційному журналі.

Згідно із законодавством Європейського союзу документ, який був затверджений, вступає в силу на наступний день після його опублікування, інформують Економічні новини.

Це означає, що завтра, 29 грудня, ця постанова офіційно починає діяти. Підкреслюється, що в цьому документі вказали терміни санкційних заборон. Вони будуть продовжені до кінця липня наступного року. Санкції стосуються таких секторів – фінансового, оборонного, енергетичного.

Також вони поширюються на товари подвійного призначення. Уточнимо, що рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації було прийнято 13 грудня 2018 року під час саміту ЄС, який проходив в Брюсселі.


Автор: Катерина Лукьянчук

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