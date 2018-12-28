Військово-морський флот США “напружує м’язи” в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає

Головна » Останні новини » Новини світу » Військово-морський флот США "напружує м'язи" в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає Військово-морський флот США "напружує м'язи" в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає

Закрити Відправити

Загроза стійкого нарощування Росією збройних сил в Арктиці викликає занепокоєння США щодо порушення Конвенції про відкрите море і свободи судноплавства

Міністр військово-морського флоту США Річард В. Спенсер повідомив підкомітет Сенату з Морських сил, що загроза стійкого нарощування Росією збройних сил в Арктиці була для нього першочерговою проблемою, над вирішенням якої він бореться з моменту свого призначення на пост міністра військово-морського флоту, – повідомляє Карло Муньос у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Законодавці вимагають, щоб Пентагон розробив стратегічний план операцій США в Арктиці і Північній Атлантиці в рамках військових витрат на 2019 рік.

«Головна проблема полягає в тому, що Росія стверджує, що морський шлях, який з’єднує Атлантичний і Тихий океани поблизу Арктики, є російським, і що вантажовідправники повинні платити російському уряду за його використання», – сказав Брайан Кларк, колишній спеціальний помічник начальника штабу ВМС США

Читайте: Reuters: Військові США здійснили політ над Україною через російську агресію у Керченській протоці

«США і іншим країнам в кінцевому підсумку необхідно буде відстоювати свої права щодо свободи судноплавства, щоб перешкодити Росії встановити фактичний контроль над цим водним шляхом», – сказав Брайан Кларк виданню The Washington Times.

Том Каллендер, колишній високопоставлений чиновник військово-морського флоту, а нині старший науковий співробітник The Heritage Foundation, заявив, що ситуація критична.

«Конфліктна ситуація тільки наростає», – сказав він, додавши, що військово-морський флот повинен розширити свою присутність в регіоні і що Пентагон повинен зробити рішучу заяву про те, що знову відкриті морські шляхи повинні бути доступні для всіх.