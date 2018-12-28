Reuters: Хакери викрали інформацію про північнокорейських перебіжчиків

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Міністерство об’єднання Південної Кореї повідомило про викрадення особистих даних 997 північнокорейських перебіжчиків

Міністерство об’єднання Південної Кореї повідомило, що особиста інформація близько 1000 північнокорейців, які залишили свою країну і переїхали жити у Південну Корею, була викрадена невідомими хакерами, – повідомляє Хуонхі Шин у виданні Reuters , інформують Економічні новини.

У Міністерстві заявили, що минулого тижня було виявлено, що імена, дати народження і адреси 997 перебіжчиків були вкрадені з комп’ютера, зараженого шкідливим програмним забезпеченням.

«Комп’ютер був заражений шкідливою програмою, отриманою через електронні листи», – заявив представник міністерства

Північнокорейські перебіжчики, більшість з яких ризикували своїми життями, щоб уникнути злиднів і політичного гноблення, є ганьбою в Північній Кореї. Державні ЗМІ часто засуджують їх як «покидьків» і звинувачують південнокорейських шпигунів у викраденні деяких з них.

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Чиновник міністерства Південної Кореї відмовився пред’являти звинувачення Північній Кореї, заявивши, що проводиться поліцейське розслідування з метою визначення хакерів.

Нагадаємо, минулого тижня північнокорейські хакери звинувачувалися в кібератаках на державні установи і підприємства Південної Кореї.

У минулому році Північна Корея викрала секретні документи міністерства оборони, а кріптовалютная біржа виявилася на межі банкрутства після кібератаки, здійсненої представниками Північної Кореї.