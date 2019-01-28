Трюдо звільнив посла Канади через дочку засновника Huawei

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Прем’єр-міністр Канади звільнив посла Канади в Китаї через висловлювання про справу Ваньчжоу

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звільнив посла Канади в Китаї після того, як посол заявив, що було б «добре», якби США відхилили запит про екстрадицію Мен Ваньчжоу, що була заарештована в Канаді і є дочкою засновника компанії Huawei, – повідомляє Боб Джілліес в Associated Press , інформують Економічні новини.

«Минулої ночі я прийняв відставку Джона МакКаллум з посади посла Канади в Китаї», – сказав Трюдо в своїй заяві. Трюдо сказав, що Джим Нікель, заступник глави місії в канадському посольстві в Пекіні, буде представляти інтереси Канади в Китаї. Він подякував МакКаллум, колишньому міністру в кабінеті Трюдо, за 20 років державної служби.

Нагадаємо, раніше Маккалум заявив китайським ЗМІ, що видача Мен Ваньчжоу Сполученим Штатам “не є правильним рішенням”. Він припустив, що справа є політично мотивованою. Однак вже у четвер МакКаллум відмовився від своїх коментарів і сказав, що він «помилився».

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Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати МакКаллум. Мен звільнена під заставу в Ванкувері в очікуванні екстрадиції до США. Сполучені Штати Америки, в свою чергу, повинні до середи надати документи для запиту про екстрадицію.

Нагадаємо, Huawei має тісні зв’язки з озброєними силами Китаю і вважається однією з найуспішніших міжнародних компаній країни і світу.