У Росії в інтернет виклали список репортерів BBC на тлі зростаючого тиску на телекомпанію

Головна » Останні новини » Новини світу » У Росії в інтернет виклали список репортерів BBC на тлі зростаючого тиску на телекомпанію У Росії в інтернет виклали список репортерів BBC на тлі зростаючого тиску на телекомпанію

Закрити Відправити

Список журналістів BBC потрапив в інтернет на тлі розпочатого розслідування проти телерадіокомпанії через нібито порушення стандартів справедливості

Список репортерів британської телерадіокомпанії BBC, що працюють в Росії, був опублікований в інтернеті на тлі зростаючого тиску на телекомпанію в Росії, – повідомляє Ендрю Роз у виданні The Guardian , інформують Економічні новини.

Список журналістів, що складається з 44 чоловік, вперше був опублікований в анонімній групі «Матері Росії» в соціальній мережі ВКонтакте. Потім він був передрукований російським новинним веб-сайтом вже з фотографіями, взятими з профілів журналістів в соціальних мережах та інших публічних джерелах.

Витік переліку акредитованих журналістів відбувся через тиждень після того, як Росія заявила, що почне розслідування діяльності телекомпанії BBC нібито через порушення стандартів справедливості.

Прес-секретар телерадіокомпанії висловив розчарування з приводу даного інциденту: «BBC має суворі редакційні правила і ніколи не публікувала особисту інформацію журналістів, що працюють в інших ЗМІ. Ми розчаровані необгрунтованою публікацією переліку журналістів нашої московської команди».

Читайте: Євросоюз закликав Білорусь звільнити затриманих журналістів