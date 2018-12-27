У Росії «банк поганих боргів» виявив дірку на два трильйони рублів

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Ревізія активів Центробанку РФ виявила велику кількість неповернутих боргів

Ревізія активів Центробанку РФ показала високий обсяг неповернутих боргів в активі банку. «Поганих боргів» у Центробанку накопичилося на суму близько 2 трильйони рублів , інформують Економічні новини.

Виявлені борги будуть чинити негативний вплив на фінансовий стан Центрального банку, збільшивши таким чином його збитковість.

Bloomberg повідомляє, що погасити виявлену заборгованості під силу тільки одному російському банку. А витрати Центробанку можуть перевищити суму в розмірі 760 мільярдів рублів, витрачену раніше на докапіталізацію.

Необхідно зазначити, що більшість кредитів видавалася за схемою balloon payments, коли основна частина виплат здійснюється в кінці п’яти-, семи- або 10-річного терміну погашення. Однак, на думку експертів, дана схема є абсолютно неефективною.

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