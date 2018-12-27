У Греції біля входу в храм вибухнула бомба

Головна » Останні новини » Новини світу » У Греції біля входу в храм вибухнула бомба У Греції біля входу в храм вибухнула бомба

Закрити Відправити

У столиці Греції біля входу в храм вибухнула бомба. В результаті вибуху постраждали священик і поліцейський

Біля одного з головних храмів Афін стався вибух бомби, в результаті чого поранений доглядач церкви і співробітник поліції, – повідомляє Дерек Гатапоулос і Олена Бекаторос в Associated Press, інформують Економічні новини.

Батько Симеон Воліотіс, помічник архієпископа, сказав, що доглядач виявив вибуховий пристрій біля головного входу до церкви, переніс його на найближчу парковку і попередив поліцію.

«На нас справило враження те, що бомба була залишена без попередження. Служба повинна була початися о 7:30, але досить часто люди приходять раніше, щоб запалити свічку», – сказав батько Георгіос

Даний вибух викликав величезне занепокоєння влади, оскільки вибух стався без попередження і в одному з найжвавіших районів столиці Греції.

Співробітники поліції заявили, що встановлений пристрій вибухнув біля православної церкви святого Діонісія Ареопагіта в престижному районі столиці Колонакі перед початком різдвяної святкової служби, присвяченої дню святого Стефана.

Двоє постраждалих були госпіталізовані. У жодного з чоловіків немає травм, що небезпечні для життя. За словами поліцейських і церковних чиновників, вибух завдав мінімальної шкоди.

Необхідно зазначити, що співробітники поліції Греції знаходяться в посиленому режимі готовності після вибуху бомби 17 грудня біля приватної телевізійної станції Скай, де вибух, на щастя, пошкодив тільки фасад будівлі.