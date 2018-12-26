The Guardian: Японія відновлює комерційний китобійний промисел

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Секретар кабінету міністрів Японії повідомив, що Японія виходить зі складу міжнародної китобійної комісії і відновлює комерційний китобійний промисел

Секретар кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга повідомив, що з 2019 року Японія відновлює комерційний китобійний промисел, – повідомляє Джастін Маккар у виданні The Guardian , інформують Економічні новини.

Також Йошіхіде Суга повідомив, що Японія виходить зі складу міжнародної китобійної комісії IWC, а китобійний промисел планує здійснювати тільки в територіальних водах і економічній зоні Японії.

Японські чиновники в області рибальства стверджують, що популяції деяких видів китів збільшилися в такому обсязі, щоб можна відновлювати «стійке» полювання.

Міністр закордонних справ Австралії Мариза Пейн і міністр навколишнього середовища Мелісса Прайс заявили, що уряд Австралії «вкрай розчарований» тим, що Японія виходить зі складу комісії IWC і відновлює комерційний китобійний промисел.

Нагадаємо, міжнародна китобійна комісія відіграє ключову роль в здійсненні міжнародного співробітництва щодо збереження китів і очолює міжнародні зусилля по боротьбі зі зростаючим спектром загроз для китів у всьому світі, включаючи улов, удари суднами, заплутування у сітках, шум і китобійний промисел.